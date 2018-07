Benítez recebe garantias e deve renovar com Newcastle em volta à elite no Inglês

Rebaixado com o Newcastle na última temporada europeia, o técnico Rafa Benítez conduziu a equipe ao título da segundona e ao retorno à elite do futebol inglês, nas últimas semanas. Como premiação, a diretoria do clube praticamente confirmou nesta quarta-feira a renovação do contrato do treinador.

O anúncio ainda não foi oficial. Mas, na prática, Benítez já pode começar o planejamento para a próxima temporada, quando o Newcastle voltará a jogar na badalada Premier League, o Campeonato Inglês. Nesta quarta, os proprietários do clube garantiram que vão repassar ao treinador "cada centavo" ganho na premiação do título para que ela possa buscar reforços para a equipe.

O comentário sobre o investimento nas contratações foi feito após reunião de Benítez com Mike Ashley, proprietário do clube, e Lee Charnley, diretor esportivo. Em comunicado do clube, o treinador disse que "estava satisfeito com o resultado da reunião e com a abordagem positiva que estamos tendo juntos para continuar construindo o que começamos nesta temporada".

Mantido no cargo mesmo depois de ser rebaixado com o Newcastle, Benítez tem no currículo passagem por alguns dos maiores clubes do mundo. Ele foi campeão da Liga dos Campeões pelo Liverpool, levou o Chelsea ao título da Liga Europa, e conduziu a Inter de Milão ao troféu do Mundial de Clubes. Também treinou o Real Madrid e o Napoli.