Benítez reclama de falta de criatividade do Chelsea Logo após sua primeira partida no comando do Chelsea, o técnico Rafa Benítez fez críticas à equipe. Ele avaliou negativamente a atuação no empate por 0 a 0 diante do Manchester City, no último domingo, pelo Campeonato Inglês, e apontou que o meio de campo precisa criar mais oportunidades para Fernando Torres, único elogiado pelo treinador.