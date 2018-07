Benítez tenta ajudar recuperação de Fernando Torres

LONDRES - Contratado no começo de 2011 por 58 milhões de euros, Fernando Torres ainda não conseguiu brilhar com a camisa do Chelsea. Vivendo má fase, ele está longe de mostrar o mesmo futebol que o consagrou no Liverpool, quando era comandado pelo técnico Rafa Benitez, com quem volta a se encontrar agora no clube londrino. Ao trabalhar novamente com o atacante espanhol, o treinador disse entender que o jogador precisa ganhar confiança e melhorar fisicamente.

"Ele não é exatamente o mesmo jogador agora, porque ele estava no auge naquela época (do Liverpool). Mas penso que ele pode voltar ao mesmo nível", afirmou Rafa Benitez, após alguns dias de trabalho nesse reencontro com Fernando Torres. "Estou certo de que ele pode melhorar, mas o time também tem que ajudá-lo", completou o treinador espanhol, contratado na semana passada para substituir o demitido italiano Roberto di Matteo no comando do Chelsea.

Por conhecer bem Fernando Torres dos tempos de Liverpool, Rafa Benitez já começou a trabalhar para ajudar o atacante de 28 anos a voltar à velha forma. "A primeira coisa é dar confiança para ele, dar instruções de como pode fazer as coisas diferentes e melhorar sua forma física", avisou o treinador, que faz nesta quarta-feira o seu segundo jogo no comando do Chelsea, contra o Fulham, pelo Campeonato Inglês - na estreia, empatou com o Manchester City.