Benítez vê Sergio Ramos 'em boas condições', mas não confirma retorno

"Ele está pronto para jogar, mas teremos que decidir ainda porque não defini a escalação. Mas ele tem condições de jogar", afirmou o treinador, fazendo mistério para o duelo de domingo.

Ramos vem treinando normalmente nos últimos dias e até foi cogitado seu retorno na partida contra o Malmö, nesta semana, pela Liga dos Campeões. Mas Benítez não o incluiu na lista de relacionados. Mais bem preparado fisicamente, o zagueiro deve aparecer no jogo deste fim de semana.

Ele não atua desde a derrota do Real para o Barcelona no clássico disputado no dia 21 de novembro. Ramos jogou esta partida no sacrifício, em razão da importância do duelo para a classificação no Espanhol. Após a derrota por goleada, ele se afastou para tratar uma lesão no ombro esquerdo que vinha atrapalhando seu rendimento nas últimas semanas.