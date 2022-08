Ministério Público da Inglaterra diz que Mendy é um 'predador' de mulheres 'vulneráveis'

O francês Benjamin Mendy, campeão mundial e acusado de diversos estupros na Inglaterra, foi apresentado nesta segunda-feira ao júri como um "predador" que abusava de vítimas "vulneráveis, aterrorizadas e isoladas". O lateral francês de 28 anos, suspenso por um ano pelo Manchester City, está sendo julgado em Chester, no norte da Inglaterra, por oito casos de estupro, uma tentativa e sete agressões sexuais contra mulheres.

Mendy nega as 10 acusações feitas contra ele referentes a supostos acontecimentos ocorridos entre outubro de 2018 e agosto de 2021, em sua casa de Prestbury, Cheshire. O jogador pode ser condenado à prisão perpétua.

No mesmo julgamento, também é acusado outro homem. Louis Saha Matturie, sem relação com o ex-jogador de futebol Louis Saha, processado por oito casos de estupro e quatro agressões sexuais a oito mulheres, entre julho de 2012 e agosto de 2021. Ele também se declarou inocente.

Após os dois primeiros dias de julgamento, dedicados à escolha do júri e à organização das audiências, o tribunal se concentrou nas acusações durante a segunda-feira, com o início da exposição do Ministério Público.

"O caso é simples", destacou o promotor Timothy Cray ao júri. "Não tem muito a ver com futebol. É outro capítulo de uma história muito antiga: homens que estupram e agridem porque pensam que têm poder e acham que vão se safar", acrescentou Cray.

O promotor qualificou os dois acusados como "predadores dispostos a cometer abusos sexuais graves" em vítimas jovens "vulneráveis, aterrorizadas e isoladas", observando que os celulares de algumas mulheres podem ter sido apreendidos quando chegaram na casa do jogador.

O julgamento, com grande cobertura da imprensa e que acontece na Chester Crown Court, sudoeste de Manchester, deve durar mais de três meses. Campeão da Copa do Mundo em 2018 com a França, Mendy passou mais de quatro meses em prisão preventiva, entre agosto de 2021 e janeiro de 2022.

Liberado no início de janeiro, o jogador francês foi colocado sob custódia judicial para o processo.