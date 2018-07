Benjani anuncia aposentadoria da seleção do Zimbábue O atacante Benjani Mwaruwari, do Blackburn Rovers, anunciou a sua decisão de não jogar mais pela seleção do Zimbábue, com objetivo de concentrar a sua carreira no clube inglês. O jogador afirmou que o empate por 0 a 0 com Cabo Verde, no domingo, em partida válida pelas Eliminatórias da Copa Africana da Nações, em Harare, foi o último pela seleção do seu país.