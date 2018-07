Benni McCarthy cria problema para Parreira

O experiente Benni McCarthy é de longe o melhor atacante da seleção da África do Sul, equipe que tem na fraqueza ofensiva um de seus defeitos.

O problema é que McCarthy se apresentou ao técnico Carlos Alberto Parreira totalmente fora de forma. Está bastante gordo, fruto da inatividade no West Ham inglês (jogou apenas cinco vezes na última temporada) e do desleixo com a carreira.

Parreira avisou a McCarthy que ele tem 12 dias para ficar minimamente em forma. Do contrário, esta fora da Copa.

Jogador de temperamento difícil, o atacante não gostou do ultimato. Mas está confinado no hotel onde os Bafanas se concentram e fazendo exercícios físicos pela manhã e a tarde. Também recebeu uma dieta especial.

Mas muita gente aposta que conseguirá perder os quilos necessários ate 1 de junho, data do envio da lista final de convocados para a Fifa.