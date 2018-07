Benteke marca aos 46 e Liverpool busca empate com o Chelsea

Dois jogadores belgas brilharam nesta quarta-feira no último clássico da temporada 2015-2016 do Campeonato Inglês. Hazard marcou um golaço no primeiro tempo, enquanto Benteke foi às redes aos 46 minutos do segundo tempo e definiu o empate em 1 a 1 entre Chelsea e Liverpool, em Anfield Road. A partida, adiada, foi válida pela 30.ª rodada.

Faltando uma rodada para o fim da competição, o Liverpool é o oitavo colocado, com 59 pontos, ainda brigando com Southampton (60) e West Ham (62) pelo quinto lugar e por uma vaga direta na Liga Europa do ano que vem. Caso o Manchester United vença a Copa da Inglaterra, o sexto lugar também vai à Liga Europa.

O Liverpool, entretanto, ainda sonha com a Liga dos Campeões, uma vez que está na final da atual temporada na Liga Europa e, se for campeão sobre o Sevilla, terá direito a um lugar na edição da Champions do ano que vem. De qualquer forma, nunca é demais se prevenir. No domingo, a equipe encara o West Bromwich em busca da vitória.

Com 59 pontos, o Chelsea é só nono colocado e, nesta quarta-feira, brigava só para fechar a temporada com a moral em alta. Por isso, fez um jogo muito movimentado contra o Liverpool, com ótimas chances dos dois lados.

Hazard abriu o placar aos 31 minutos do primeiro tempo com um golaço. Ele passou por quatro marcadores entrando da meia esquerda para o centro. Bateu colocado, no canto esquerdo, sem chances para o goleiro.

Com Liverpool, com Philippe Coutinho e Roberto Firmino de titulares, pressionou bastante em busca do empate. Só conseguiu aos 46 minutos, numa falha de Begovic. Ojo cruzou da esquerda, o goleiro deu um tapa de leve na bola, e deixou o gol aberto para Benteke, sozinho, deixar tudo igual.