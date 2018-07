Benzema admite envolvimento em chantagem, diz TV

Após Karim Benzema ter passado a noite detido na França por suposto envolvimento no caso de chantagem com um vídeo íntimo de Valbuena, seu colega de seleção francesa, veículos da Europa já noticiam que o atacante do Real Madrid confirmou sua participação no episódio. As informações são do canal francês BFMTV.

No caso, três chantagistas, já detidos, contataram Valbuena por meio de um amigo do irmão de Karim Benzema, ameaçando liberar o vídeo caso o meia do Lyon não pagasse uma certa quantia em dinheiro. Outras fontes, como a agência France Press, afirmam que o intermediário em questão seria um amigo de infância do próprio Benzema. Ele também está preso desde segunda-feira.

O companheiro de seleção teria entrado no episódio em 5 de outubro, durante estadia da seleção francesa em Clairefontaine, em uma conversa com Valbuena. Porém, ainda é investigado se o tom da conversa era de um simples conselho ou uma ameaça. Nas próximas horas, o juiz pode decidir por uma eventual prisão do jogador.

Porém, Benzema também pode ser classificado como testemunha, o que não implica em prisão, mas ainda deixaria o jogador vinculado ao caso. Outras medidas judiciais podem ser tomadas, como a retirada de seu passaporte e a proibição de entrar em contato com qualquer pessoa vinculada ao caso, incluindo o próprio parceiro de seleção, Mathieu Valbuena.