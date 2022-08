Benzema é eleito melhor jogador da Europa pela Uefa; Ancelotti é o melhor técnico

O atacante Benzema, do Real Madrid, foi eleito o melhor jogador do futebol europeu nesta quinta-feira, em premiação realizada pela Uefa após o sorteio dos grupos da Liga dos Campeões. Como o francês é favorito para receber a Bola de Ouro e o The Best da Fifa, já era esperado que ele fosse agraciado com a honraria da entidade europeia, que escolheu Ancelotti, comandante do atacante no time merengue, como melhor treinador.

Para levar o prêmio, Benzema superou o goleiro Thibaut Courtois, seu companheiro de Real, e o meia Kevin De Bruyne, do Manchester City. Ancelotti, por sua vez, competia com Jürgen Klopp, do Liverpool, e Josep Guardiola, do Manchester City, na briga pelo título de melhor técnico.

Os três finalistas de cada categoria foram escolhidos como finalistas após a divulgação de uma lista com 15 nomes elaborada por um grupo de estudo da entidade que avalia os atletas que jogam em clubes da Europa, tanto pelo desempenho em seus times quanto em suas seleções.

Pela primeira vez, o top 10 não teve a presença de Messi e Cristiano Ronaldo. Além disso, de 2011 a 2019, não houve uma premiação da Uefa na qual o top 3 não tenha sido integrado por pelo menos um dos dois. Messi venceu duas vezes e Ronaldo, três. Em 2020, Lewandowski levou o prêmio, à frente de De Bruyne e Neuer. Em 2021, Jorginho foi o melhor, seguido por De Bruyne em segundo e Kanté em terceiro.

Benzema viveu grandes momentos entre 2021 e 2022. Protagonista da campanha do título do Real Madrid na Liga dos Campeões, teve atuações memoráveis ao anotar dez gols na soma das oitavas, quartas e semifinais, contra PSG, Chelsea e Manchester City. Na temporada, marcou 44 gols e anotou 15 assistências em 46 partidas.

Premiação feminina

A Uefa também anunciou as vencedoras dos prêmios femininos. Alexia Putellas, do Barcelona, foi escolhida como a melhor jogadora, superando Beth Mead, do Arsenal, e Lena Oberdorf, do Wolfsburg. Já o prêmio de melhor treinadora foi entregue à Sarina Wiegman, que levou a seleção inglesa ao título da Eurocopa. Sonia Bompastor, do Lyon, e Martina Voss-Tecklenburg, da Alemanha, eram as outras treinadoras na disputa.

Putellas venceu o prêmio mesmo sem ter disputado a Eurocopa. Isso porque marcou 34 gols pelo Barcelona e chegou a mais uma final da Liga dos Campeões. Embora tenha perdido a decisão para o Lyon, foi nomeada a melhor jogadora do torneio. No ano passado, também foi a melhor jogadora da Uefa, além de ter vencido a Bola de Ouro e o The Best da Fifa.