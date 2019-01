Benzema brilha, Real Madrid bate Espanyol e retoma o terceiro lugar

Com grande atuação de Benzema, o Real Madrid venceu o Espanyol por 4 a 2, neste domingo, em Barcelona, e retomou a terceira posição no Campeonato Espanhol, "roubada" temporariamente pelo Sevilla. O duelo foi válido pela 21.ª rodada do torneio nacional.

O Real Madrid voltou a figurar entre os três primeiros colocados na tabela pois chegou aos 39 pontos e abriu três para o Sevilla, agora quarto colocado. Em relação ao líder e arquirrival Barcelona, são dez pontos de desvantagem. O Espanyol ocupa a 15ª posição e soma 24 pontos, apenas quatro a mais do que o primeiro time dentro da zona de rebaixamento.

Incansável, Karim Benzema lembrou as atuações que o consagraram no Lyon e o levaram ao time espanhol. O francês marcou duas vezes - o primeiro e o terceiro gol - no primeiro tempo e incomodou muito a defesa adversária. Sérgio Ramos fez o segundo.

Gareth Bale também se destacou. O galês, que retornou aos gramados após 20 dias afastado para se recuperar de lesão, entrou no segundo tempo e selou o resultado com um belo gol. Leo Baptistão e Rosales descontaram para o time catalão.

Vinicius Junior começou a partida em Barcelona entre os titulares. O brasileiro até participou indiretamente dos dois gols de Benzema, mas não repetiu as boas atuações dos últimos jogos. Foi mais discreto e acabou substituído por Bale no segundo tempo.

No próximo domingo, o Real Madrid encara o Alavés, no Santiago Bernabéu. O técnico Santiago Solari terá problemas para escalar a zaga, já que Sergio Ramos sentiu um problema no joelho e não deve jogar. Além disso, Varane foi expulso e cumprirá suspensão automática.

OUTROS JOGOS

Também neste domingo, o Athletic Bilbao (11º colocado, com 26 pontos) bateu o Bétis (oitavo, com 29) por 1 a 0, com gol de Iker Muniain. Já Real Sociedad (nona, com 27) e Huesca (20º, com 12) não saíram do 0 a 0.