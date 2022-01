Karim Benzema tem casa invadida enquanto estava em campo pelo Real Madrid

A polícia espanhola investiga uma invasão e possível furto à casa de Karim Benzema, que teria ocorrido neste domingo enquanto o jogador estava em campo pelo Real Madrid, no empate em 2 a 2 com o Elche pelo Campeonato Espanhol. A invasão aconteceu na casa que o francês possui na cidade de San Sebastián de los Reyes.

"O jogador percebeu o que tinha acontecido ao chegar em casa após a partida e encontrar a casa toda revirada", informou a polícia local.

De acordo com as primeiras investigações, os ladrões teriam saltado o muro externo do imóvel e entrado depois de quebrar uma janela. Ainda não se sabe que objetos foram levados.

Benzema se junta, assim, a outros jogadores que tiveram a casa assaltada, enquanto estavam em campo. Em outubro de 2019, a Guarda Civil espanhola e a Europol anunciaram o desmantelamento de uma rede de ladrões, cujos principais alvos eram jogadores do Atlético e do Real Madrid.

Segundo os jornais locais, entre as vítimas da organização criminosa estavam o próprio Karim Benzema, o brasileiro Casemiro, também do Real Madrid, e o ganense Thomas Partey, ex-jogador do Atlético de Madrid.