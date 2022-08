Benzema, Courtois e De Bruyne disputam prêmio da Uefa; Vini e Fabinho são top 15

O meia Kevin De Bruyne, do Manchester City, e os companheiros de Real Madrid, Benzema e Courtois, são os finalistas do prêmio de melhor jogador da temporada 2021/2022 da Uefa. Os nomes foram divulgados nesta sexta-feira, assim como o restante da lista inicial de 15 jogadores da qual os três candidatos finais à honraria foram escolhidos. Neste top 15, constam dois brasileiros: o atacante Vinícius Júnior, do Real Madrid, em décimo lugar, e o volante Fabinho, do Liverpool, em 15º.

A lista foi elaborada por um grupo de estudo da entidade que avalia os atletas que jogam em clubes da Europa, tanto pelo desempenho em seus times quanto em suas seleções. Então, os finalistas foram escolhidos por votos de um grupo de jornalistas e de clubes que disputaram a Liga dos Campeões, a Liga Europa e a Liga Conferência. Os elementos do júri elegeram três melhores jogadores, atribuindo-lhes cinco pontos, três pontos e um ponto, respectivamente.

Leia Também Copa do Mundo vive estado de incerteza e preocupação crescente a 100 dias da estreia

Neymar, que foi eliminado com o Paris Saint-Germain ainda nas oitavas de final da Liga dos Campeões, superado pelo Real, não entrou na relação, assim como seu parceiro Messi, que ficou de fora do top 10 pela primeira vez desde a criação do prêmio, em 2011. A situação do argentino é a mesma de Cristiano Ronaldo, que não conseguiu ajudar o Manchester United a passar pelo Atlético de Madrid nas oitavas do principal torneio europeu.

De 2011 a 2019, não houve uma premiação da Uefa na qual o top 3 não tenha sido integrado por pelo menos um dos dois maiores astros do futebol nas duas últimas décadas. Messi venceu duas vezes e Ronaldo, três. Em 2020, Lewandowski levou o prêmio, à frente de De Bruyne e Neuer. Em 2021, Jorginho foi o melhor, seguido por De Bruyne em segundo e Kanté em terceiro.

Na disputa atual, nenhum dos três finalistas já alcançou o prêmio. Benzema, grande destaque da campanha do título do Real Madrid na Liga dos Campeões, vem sendo apontado como favorito para ganhar a Bola de Ouro, portanto não seria surpresa se fosse agraciado com a honraria da Uefa. Seu companheiro, o goleiro Courtois também é nome forte, até porque, na final contra o Manchester City, foi ele quem levou o prêmio de melhor do jogo. De Bruyne, pelo segundo ano consecutivo no top 3, pode viver nova frustração.

A Uefa também divulgou os finalistas de outras categorias. Entre os treinadores, a disputa será entre Jürgen Klopp, do Liverpool, Carlo Ancelotti, do Real Madrid, e Pep Guardiola, do Manchester City. Olivier Glasner (Eintracht Frankfurt), Unai Emery (Villarreal) e José Mourinho (Roma) também estavam na lista. OS vencedores de cada categoria serão revelados no dia 25 de agosto.

Veja a lista do top 15 jogadores da Uefa:

1.Finalistas: Karim Benzema (Real Madrid e França), Thibaut Courtois (Real Madrid e Bélgica) e Thibaut Courtois (Real Madrid e Bélgica).

4. Robert Lewandowski (Bayern, agora no Barcelona e Polônia) - 54 pontos

5. Luka Modric (Real Madrid e Croácia) - 52 pontos

6. Sadio Mané (Liverpool, agora no Bayern e Senegal) - 51 pontos

7. Mohamed Salah (Liverpool e Egito) - 46 pontos

8. Kylian Mbappé (Paris e França) - 25 pontos

9. Vinícius Junior (Real Madrid e Brasil) - 21 pontos

10. Virgil van Dijk (Liverpool e Países Baixos) - 19 pontos

11. Bernardo Silva (Manchester City e Portugal) - 7 pontos

12. Filip Kostic (Eintracht Frankfurt e Sérvia) - 7 pontos

13. Lorenzo Pellegrini (Roma e Itália) - 5 pontos

14. Trent Alexander-Arnold (Liverpool e Inglaterra) - 2 pontos

15. Fabinho (Liverpool e Brasil) - 1 ponto