Benzema deixa treino mais cedo e segue como dúvida para clássico espanhol O atacante Karin Benzema segue como dúvida do Real Madrid para enfrentar o Barcelona, sábado, no principal clássico do Campeonato Espanhol. Horas antes de a França entrar em campo em Wembley para enfrentar a Inglaterra em jogo amistoso, o centroavante saiu mais cedo do treino do Real em Madri.