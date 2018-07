Benzema desfalca Real Madrid por duas semanas, diz Mourinho

MADRI - O técnico José Mourinho confirmou neste sábado que o atacante Karim Benzema desfalcará o Real Madrid por cerca de duas semanas. Ele sofreu lesão muscular na perna direita no empate com o CSKA Moscou, na última terça-feira, pela Copa dos Campeões da Europa, mas a gravidade da contusão só foi confirmada neste fim de semana.

"Serão duas semanas (de desfalque), sem dúvidas", declarou o treinador, em entrevista coletiva. Por causa da contusão, Benzema também perdeu sua vaga na seleção da França, convocada na última quinta-feira para o amistoso diante da Alemanha, que acontecerá na próxima quarta-feira.

Mourinho ainda terá outra baixa no ataque pelas próximas partidas: o argentino Di María, que voltou a sentir problema muscular na perna direita. "É um tipo de jogador que pode ser um pouco mais suscetível a lesões porque é explosivo, rápido e com muita mudança de intensidade", comentou.

Com 61 pontos, o Real Madrid é o líder do Campeonato Espanhol, com dez pontos de vantagem para o Barcelona, de Merssi. Neste domingo, a equipe, sem Di María e Benzema, enfrentará o Rayo Vallecano.