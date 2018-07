Benzema diz que seleção da Espanha não é 'imbatível'

MADRI - Apesar da derrota para o Japão, em amistoso na semana passada, o atacante Benzema acredita que a seleção da França vive bom momento no ano e tem condições de superar a favorita Espanha no duelo desta terça-feira, em Madri, pelas Eliminatórias europeias da Copa do Mundo de 2014.

Nem o revés diante dos espanhóis nas quartas de final da Eurocopa, em junho, faz o atacante do Real Madrid pensar em nova derrota nesta terça. "Este será um outro jogo. A Euro já acabou e este é um novo time. Eles não são imbatíveis. Não é impossível [vencê-los]", declarou.

Benzema foi um dos jogadores mais cobrados após a derrota para o Japão na sexta-feira passada. O atacante, porém, recebeu o apoio do técnico Didier Deschamps. "Claro que ele pode jogar melhor pela seleção. Ele está tentando ser tão eficiente quanto é [no Real Madrid]".

Substituto de Laurent Blanc, demitido ao fim da Eurocopa, Deschamps prevê uma partida complicada contra a Espanha, mas acredita na vitória. "Contra a Espanha, você sabe que vai sofrer bastante. Coletivamente, teremos que nos defender bem e sermos muito eficientes nas chances de ataque", declarou o treinador.