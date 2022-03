Benzema é desfalque no clássico entre Real Madrid e Barcelona pelo Campeonato Espanhol

O Real Madrid terá um desfalque importante para o duelo com o Barcelona neste domingo, no Santiago Bernabéu. Karim Benzema, com uma lesão no joelho esquerdo, será baixa para o confronto válido pela 29ª rodada do Campeonato Espanhol.

Durante entrevista coletiva anterior ao confronto, Carlo Ancelotti, comandante da equipe madrilenha, minimizou os desfalques que terá no clássico e descartou estar preocupado com a ausência de uma das principais peças ofensivas da equipe.

“Benzema e Mendy não podem jogar amanhã e ficam aqui na próxima semana trabalhando conosco. Amanhã, Benzema não poderá jogar porque não treinou e sente um desconforto. Obviamente, ele é importante para a equipe. Tem 34 anos e às vezes isto pode acontecer. São desconfortos pequenos e já recuperou rapidamente (no passado). Quando voltou, fez a diferença. Temos mais duas semanas para trabalhar com ele e vai voltar a fazer a diferença. Não me preocupa que não jogue amanhã, porque temos tempo para que jogue a reta final da temporada”, afirmou o técnico.

Ancelloti não confirmou quem será o substituto de Benzema, mas é possível que ele opte por um trio ofensivo com Vinícius Júnior, Rodrygo e Asensio.

Artilheiro do Campeonato Espanhol com 22 gols anotados, o centroavante de 33 anos também será desfalque para a seleção francesa na próxima semana, nos jogos Data Fifa, contra Costa do Marfim e África do Sul, respectivamente.