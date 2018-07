Benzema é flagrado a 216 km/h em estrada na Espanha

MADRI - A polícia espanhola informou nesta quinta-feira que o atacante Karim Benzema, do Real Madrid, foi flagrado dirigindo a mais de 100 km/h acima do limite de velocidade de uma estrada que fica nos arredores de Madri.

O jogador francês foi acusado de dirigir de forma imprudente depois de ser pego andando com seu Audi, um presente dado pelo próprio clube, a 216 km/h em uma área no qual a velocidade máxima permitida era de 80 km/h, no último dia 3 de fevereiro.

A polícia disse que o atleta tinha a sua presença em um tribunal local marcada para acontecer na última terça-feira, quando responderia ao delito em frente a um juiz, mas o jogador acabou pedindo pelo adiamento da audiência alegando que no mesmo dia teria de defender o Real Madrid diante do Barcelona, pelo duelo de volta das semifinais da Copa do Rei.

Por causa da infração de trânsito, flagrada por meio de fotografia registrada por um radar móvel, Benzema poderia ser condenado a cumprir uma pena de prisão de até seis meses, que seria a punição mais severa possível. O mais provável, porém, é que o atacante do Real seja punido com uma multa e a suspensão de sua habilitação por algum tempo. A lei de trânsito na Espanha prevê a perda da carteira para condução de veículo por um período mínimo de um ano e máximo de quatro, assim como o pagamento de uma multa diária, que varia de 5 a 400 euros, dentro de um prazo que varia entre seis a 12 meses.