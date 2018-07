Benzema e Khedira desfalcam Real Madrid em Bilbao O Real Madrid não contará com a presença do atacante francês Karim Benzema e do meio-campista alemão Sami Khedira na partida contra o Athletic Bilbao, sábado, em duelo válido pelo Campeonato Espanhol. Já Cristiano Ronaldo, Kaká e Marcelo foram relacionados após se recuperarem de lesões e de jogarem contra o Tottenham.