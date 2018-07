Benzema é multado e perde habilitação por 8 meses

Benzema acabou conseguindo adiantar a data de seu julgamento para esta sexta-feira, depois de uma audiência do caso ter sido marcada para 26 de março. O jogador pediu pela alteração da data porque naquele mesmo dia a França travará um importante jogo contra a Espanha, em Paris, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2014.

Quando foi flagrado pela polícia dirigindo de forma imprudente, Benzema guiava um Audi, um presente dado pelo próprio Real Madrid. Por causa da infração de trânsito, registrada por um radar móvel, o jogador poderia ser condenado a cumprir uma pena de prisão de até seis meses, que seria a punição mais severa possível, mas a aplicação de uma multa e a suspensão da habilitação por um período, sanções mais prováveis neste tipo de caso, acabaram se confirmando.

Benzema foi o segundo jogador do Real Madrid a ser punido com multa apenas neste mês por causa de infrações de trânsito. No último dia 7, o lateral-esquerdo Marcelo foi condenado a pagar 6 mil euros por dirigir com uma habilitação que já havia estourado o limite de pontos permitido. O brasileiro foi flagrado pela polícia dirigindo em situação irregular no último dia 12 de fevereiro.