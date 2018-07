Benzema garante: 'Minha melhor fase ainda está por vir'

"Patinho feio" do estrelado trio de ataque do Real Madrid, ao lado dos badalados Bale e Cristiano Ronaldo, Benzema vive grande momento. Ele marcou sete gols nas últimas sete partidas e é o artilheiro madrilenho na Liga dos Campeões, com cinco gols em quatro jogos. Os questionamentos sobre sua capacidade de se nivelar à qualidade da equipe parecem coisa do passado, mas ele garante que o melhor ainda está por vir.

"Não sei se é meu melhor momento, mas estou muito bem, trabalho muito, tenho êxitos e vou continuar assim. Tenho 26 anos e creio que minha melhor fase ainda está por vir. Sempre me disseram que a partir dos 26 ou 27 anos se entra na melhor fase da carreira. Espero que seja meu caso", declarou o francês.

Mas não é só marcando gols que Benzema tem decidido a favor do Real. Além do apurado faro de artilheiro, o atacante está se tornando um verdadeiro "garçom", sendo um dos principais assistentes da equipe na temporada. "Eu sigo trabalhando, para mim o gol não é tudo, é mais participar do jogo, criar chances, e assim algumas vezes entram e outras, não."

Sabedor da boa fase, o francês vê na convivência com o técnico Carlo Ancelotti um dos motivos para esse atual momento. "O Carlo sempre apostou em mim, como o presidente, e as broncas que me davam era porque esperavam muito de mim. Não sei se vão voltar a fazer isso, o futebol é assim, mas eu tento fazer o melhor sempre", comentou Benzema.