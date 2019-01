Benzema marca dois, Real bate Girona outra vez e vai à semifinal da Copa do Rei

O Real Madrid confirmou o favoritismo diante do Girona e garantiu uma classificação sem sustos às semifinais da Copa do Rei. Depois de vencer por 4 a 2 a ida, em casa, o time da capital espanhola repetiu a dose nesta quinta-feira ao derrotar o adversário por 3 a 1, mesmo fora de casa, com direito a assistência de Vinicius Junior, novamente titular.

Com o resultado, o Real se junta a Betis, Valencia e Barcelona, que já haviam se garantido na próxima fase do torneio. Dono de 19 troféus da Copa do Rei, o time merengue agora espera um sorteio para saber quem será seu adversário na disputa por uma vaga na decisão.

Precisando ser ofensivo, o Girona começou o confronto assustando e acertou bola na trave logo aos dois minutos, com Granell. A resposta do Real aconteceu aos 12, quando Benzema e Marcelo desperdiçaram oportunidades em sequência.

Aos 26, o francês não perdoaria. Ele tabelou com Carvajal pela direita e bateu da entrada da área para marcar belo gol. O mesmo Benzema ampliou aos 42. O atacante recebeu passe de Vinicius Junior pela direita, ajeitou e finalizou cruzado.

Com a classificação praticamente garantida, o Real diminuiu o ritmo na etapa final e permitiu que o Girona diminuísse aos 25, com Pedro Porro. Somente cinco minutos mais tarde, no entanto, Llorente recebeu na intermediária, cortou para a direita e bateu cruzado para dar números finais à partida.

No domingo, o Real Madrid volta suas atenções para o Campeonato Espanhol, pelo qual receberá o Alavés no Santiago Bernabéu. Já o Granada encara o Huesca em casa, pela mesma competição e no mesmo dia.