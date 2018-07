Benzema não teme concorrência no ataque do Real

Para os atacantes que já estão no elenco, como Benzema, a chegada de novos jogadores significa concorrência. "Para mim não é um problema que eles queiram contratar atacantes. Tenho um nível de confiança muito alto. Trabalharei duro para ter sucesso", declarou o jogador francês.

De acordo com o francês, o Real tem como característica "sempre buscar os melhores jogadores do mundo". Na última temporada, ele teve a concorrência do argentino Higuaín, que acabou se lesionando no final do ano passado, e do togolês Adebayor, que chegou por empréstimo para suprir a falta de Higuaín.

Com ou sem a chegada de novos atacantes, Benzema afirma que seu desejo é permanecer no clube espanhol. "Não conversei com ninguém. Estou no Real Madrid e quero ter sucesso aqui. Nada mais. Estou no Real, o que é algo muito importante", disse o francês, que demorou para se firmar na equipe.