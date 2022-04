Benzema perde 2 pênaltis, mas Real Madrid vence Osasuna e pode ser campeão no domingo

Benzema perdeu dois pênaltis, mas o Real Madrid venceu o Osasuna, por 3 a 1, em Pamplona, nesta quarta-feira, e poderá ser campeão espanhol no domingo, mesmo sem entrar em campo - só joga dia 30, diante da Espanyol, no Santiago Bernabéu. O time do técnico Carlo Ancelotti alcançou os 78 pontos, enquanto Barcelona e Sevilla somam 60 cada e jogam nesta quinta-feira. Para que a taça venha no fim de semana, o Sevilla precisa tropeçar e o Barcelona não ganhar seus dois jogos (Real Sociedad e Rayo Vallecano, no domingo). O vice-líder Atlético de Madrid, com 61, está fora da briga porque só tem mais cinco jogos pela frente.

A diferença de 31 pontos na classificação não intimidou o Osasuna no duelo diante do Real. O time de Pamplona optou por atacar o poderoso adversário e concentrou suas jogadas pelo lado direito com Nacho Vidal e Ezequiel Ávila.

Leia Também Confira a classificação atualizada do Campeonato Espanhol

O problema é que com o Real Madrid não se pode cometer falhas. Após bola levantada na área, a defesa do Osasuna bobeou e Benzema ficou livre para servir Alaba. O zagueiro finalizou duas vezes para abrir o placar, aos 11 minutos.

Mas não deu tempo nem para festejar. O Osasuna não desanimou e, aos 13, Ávila cruzou da direita para Budimir empatar: 1 a 1. O jogo continuou aberto. Budimir chegou a fazer 2 a 1, mas estava impedido. A ousadia do Osasuna em querer atacar o líder foi castigada, aos 45 minutos, quando Asensio aproveitou o rebote de Herrera para recolocar o Real em vantagem no placar.

O Osasuna se manteve corajoso e voltou para a segunda etapa na busca do empate. Ao se abrir, deu espaço para o Real, que teve dois pênaltis marcados em cima do brasileiro Rodrygo. Benzema cobrou ambos, mas Herrera acertou o canto e fez duas belas defesas.

O jogo foi até o fim em ritmo alucinante, com o Real muito perigoso nos contra-ataques. Vinícius Jr., que entrou aos 45 minutos, foi protagonista em três jogadas. Na última delas, serviu Lucas Vasquez para fazer o terceiro gol e garantir a importante vitória.