Benzema se recupera de lesão e reforça o Real Madrid para o confronto com o PSG na Liga dos Campeões

Real Madrid divulgou nesta segunda-feira, 14, a lista de relacionados para o confronto de ida contra das oitavas de final da Liga dos Campeões contra o Paris Saint-Germain. Surpresa e reforço para a equipe, Karin Benzema irá reforçar o elenco no confronto dessa terça-feira, após ficar parado por três semanas por conta de uma lesão.

No último dia 23, em partida da LaLiga contra o Elche, o centroavante sofreu uma pancada na parte posterior da perna esquerda e, desde então, não entra em campo com a camisa do Real Madrid. Preservado pelo técnico Carlo Ancelotti, Benzema terá a chance de atuar diante do PSG, na França.

A volta do centroavante no empate do Real Madrid com o Villareal em 0 a 0, mas Ancelotti afirmou que não “iria arriscar em colocá-lo” sem estar em condição de jogo. Desde o jogo contra o Elche, no qual Benzema saiu lesionado, o Real teve apenas um gol em três jogos. Com a volta do francês, a equipe volta a ter sua referência na área.

“Vamos voltar muito, muito fortes”, comentou Benzema em vídeo publicado em seu perfil no Instagram no último sábado, 12. Eleito como melhor jogador francês da última temporada, voltou a ter oportunidades na seleção nacional, conquistou seu primeiro título internacional com a França — a Liga das Nações — e vive um dos seus melhores momentos da carreira.

Após ficar nessas últimas três semanas somente realizando treinos individuais e de fortalecimento, Benzema retornou aos coletivos nesse último domingo. No entanto, Ancelotti assegurou que o centroavante jogará na terça “caso não haja risco de um agravamento de sua lesão.”

Desde a saída de Cristiano Ronaldo, Benzema se tornou peça essencial no esquema tático do Real Madrid. Além disso, se tornou o maior goleador francês da história da Liga dos Campeões e tem vaga praticamente assegurada, caso não volte a sofre nova lesão, na Copa do Mundo, que será disputado no final desse ano no Catar.