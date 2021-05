Benzema será convocado pela França após 6 anos, aponta imprensa local; entenda o motivo da ausência

O atacante francês Karim Benzema deve voltar à seleção francesa após cinco anos. O jornal Le Parisien afirma que o craque do Real Madrid será convocado para a Eurocopa nesta terça-feira pelo técnico Didier Deschamps. A publicação destaca que se trata de uma "quase certeza", que deve ser confirmada nesta terça, quando Deschamps divulgará a lista de 26 nomes convocados para a competição continental. Outros jornais importantes, como o L'Équipe e o Marca também levantam a possibilidade.

A grande temporada protagonizada por Benzema no Real Madrid pode ser fator decisivo para garantir vaga. O jogador de 33 anos marcou 29 gols e foi eleito o melhor francês atuando fora do país. A última atuação do atacante pela seleção havia sido em 8 de outubro de 2015, na vitória por 4 a 0 contra a Armênia.

Benzema foi afastado das convocações desde outubro de 2015 pelo suposto envolvimento no escândalo na divulgação de um vídeo íntimo de Valbuena, seu ex-companheiro de equipe. O caso aconteceu em 2015. Valbuena prestou queixa contra criminosos que ameaçavam tornar público um vídeo, cobrando milhares de euros para a sua não publicação. O atacante estaria envolvido na chantagem.

A acusação se concentra particularmente em uma conversa de outubro de 2015 entre os dois atletas em Clairefontaine, o centro de treinamento da seleção francesa de futebol. Benzema afirmou que poderia "apresentar alguém de confiança" a Valbuena para “controlar" a possível divulgação do vídeo comprometedor. Ele chegou a ser detido pela polícia francesa, mas foi liberado. Foi condenado a manter distância de Valbuena.

O julgamento de Benzema está marcado para 20 a 22 de outubro sob acusação de "cumplicidade em tentativa de chantagem". Em caso de condenação, Benzema corre risco de até cinco anos de prisão e multa de 75.000 euros (R$ 507 mil). A justiça determinará se a conversa representou um conselho de amigo ou uma pressão criminosa.

Recentemente, o atacante do Real Madrid disse em entrevista recente que aguarda um desfecho feliz para o caso e espera que conquistem juntos a Eurocopa. Desde o episódio ainda mal explicado, Benzema nunca mais vestiu a camisa da França. A Eurocopa começa no mês de junho.