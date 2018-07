Benzema sofre lesão, é cortado da seleção francesa e pode desfalcar o Real Madrid

Por meio de curto comunicado publicado em seu site oficial, a FFF informou que o jogador será dispensado nesta tarde de sexta da concentração da seleção, um dia depois de ter se machucado no jogo em que fechou a goleada francesa balançando as redes aos 33 e aos 34 minutos do segundo tempo.

Por causa do problema, Benzema poderá desfalcar o Real Madrid no jogo do próximo dia 17, contra o Levante, no Santiago Bernabéu, quando o Campeonato Espanhol será retomado após a pausa provocada pela disputa dos jogos das Eliminatórias da Eurocopa de 2016. O departamento médico do Real irá avaliar o atacante em seu retorno à Espanha para poder determinar um período estimado de afastamento dos gramados.

Fruto de um acordo com a Uefa pelo fato de já estar garantida na Eurocopa de 2016 por ser o país-sede da competição, a França vem realizando amistosos contra países que folgam nas rodadas do Grupo I das Eliminatórias da Eurocopa, caso de Armênia e Dinamarca, esta última derrotada por 1 a 0 por Portugal, na última quinta-feira.