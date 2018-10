Benzema sofre lesão e vira motivo de preocupação no Real Madrid

Um dos destaques do Real Madrid neste início de temporada europeia, o atacante Karim Benzema teve confirmada lesão nesta segunda-feira e virou motivo de preocupação para a sequência de jogos da equipe. Segundo o clube madrilenho, o jogador sofreu contusão no tendão da perna direita.

O Real não revelou maiores informações sobre o problema físico do jogador e nem revelou o seu tempo de recuperação. Mas a previsão não oficial é de que ele precise de ao menos duas semanas de tratamento. Benzema se machucou na partida do Real contra o Alavés, no sábado, em rodada do Campeonato Espanhol. O francês foi substituído no intervalo do duelo, em razão das dores no local.

Apesar das dificuldades vividas pelo ataque do Real, Benzema vem sendo um dos poucos jogadores do setor que vem marcando gols nos últimos jogos. Ele já anotou cinco gols na temporada, sendo quatro delas no Espanhol - o artilheiro da competição é o uruguaio Cristian Stuani, com oito.

O atacante não é a única preocupação do técnico Julen Lopetegui. Além dele, estão machucados ou em processo de recuperação o lateral Marcelo, o meia Isco e o lateral Dani Carvajal.

A boa notícia para a torcida é que o time ficará duas semanas sem entrar em campo, devido às datas Fifa. O Real só voltará a campo no dia 20 para receber o Levante, no Santiago Bernabéu, pelo Espanhol. O jogo da rodada seguinte é o maior foco de preocupação da comissão técnica: o clássico com o Barcelona, no dia 28.