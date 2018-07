Benzema sofre lesão no joelho direito e aumenta baixas do Real Madrid

A lista de desfalques do Real Madrid para o duelo com o Atlético de Madrid, nesta quarta-feira, no Santiago Bernabéu, pelas quartas de final da Liga dos Campeões da Europa aumentou. Nesta terça-feira, os atuais campeões mundiais confirmaram que o atacante Karim Benzema está contundido e não terá condições de participar do duelo que definirá um dos semifinalistas do torneio continental.

O Real Madrid explicou que Benzema sofreu "uma torção no ligamento colateral medial do joelho direito". O clube espanhol não revelou por quanto tempo o atacante francês vai ficar afastado dos gramados, mas o técnico Carlo Ancelotti não o incluiu na lista de relacionados para o confronto com o Atlético de Madrid.

Além de Benzema, o Real Madrid tem outras três baixas para o jogo desta quarta, sendo duas por lesões: os meio-campistas Luca Modric (joelho direito) e Gareth Bale (panturrilha esquerda). Além disso, o lateral-esquerdo brasileiro Marcelo está suspenso.

No jogo de ida, no Vicente Calderón, o Real Madrid empatou por 0 a 0 com o Atlético de Madrid. Assim, o time precisa de uma vitória para se garantir nas semifinais da Liga dos Campeões.