Benzema sonha com 5ª taça da Liga dos Campeões com o Real Madrid após renovação

O francês Karim Benzema não poupou elogios após renovar contrato com o Real Madrid até o fim da temporada de 2023. Sentindo-se "orgulhoso", o atacante definiu o clube como "melhor do mundo" e sonha em recolocá-lo no topo da Liga dos Campeões após conquistar a competição com o clube por quatro vezes.

"Estou orgulhoso da minha carreira. Orgulho de poder estender mais uma vez e continuar neste clube que para mim , como sempre digo, é o melhor do mundo. Vou continuar trabalhando e curtindo porque cada dia aqui é para mim sinônimo de prazer", afirmou o centroavante de 33 anos.

O jogador está no clube merengue desde 2009 e não esconde que as conquistas da Liga dos Campeões são diferentes de tudo que já disputou. Ele ganhou em 1013/14, 15/16, 16/17 e 17/18. Agora,com contrato ampliado, espera escrever de vez o nome na brilhante história no Real sonhando com a quinta "orelhuda".

"O Real continuará sendo a melhor equipe do mundo, mas acredito que nos dias da Liga dos Campeões éramos uma equipe, não posso dizer imbatível, mas vencer quatro Ligas dos Campeões é algo único. Ganhar uma é muito difícil e temos feito três vezes seguidas. Marcamos uma era com esta equipe e marcaremos mais no futuro", previu, prometendo muitos gols e novas conquistas.

"Não olho as estatísticas, mas fico muito feliz quando faço gols, quando passo e quando faço ações para o público", disse, mostrando ambição em ser cada vez melhor. "Não sei (qual o ano mais marcante), porque todo ano quero fazer melhor do que o anterior. Se eu tivesse que escolher um ano, não sei qual. Não posso dizer porque todo ano eu quero um pouco mais."

Benzema comemorou a volta do técnico Carlo Ancelotti, revelou conversas com o treinador para ajudar no máximo que puder e garante vir trabalhando bastante a forma física para não decepcionar. "Eu me cuido em casa, trabalho ainda mais, cuido do que como, faço mais coisas na academia... São detalhes que, quando você estiver no campo, permitirão fazer mais coisas. E durante o treinamento também."