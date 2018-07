Benzema tentou convencer Valbuena a negociar, diz rádio

O atacante Karim Benzema tentou convencer o meia Mathieu Valbuena a negociar com chantagistas que ele mesmo teria contratado, em suposta conversa telefônica divulgada nesta terça-feira pela emissora de rádio francesa Europe 1.

Na gravação, de aproximadamente 20 minutos, que teria ocorrido em 6 de outubro, o atleta do Real Madrid fala com um amigo de infância, também acusado de envolvimento no caso, que o jogador do Lyon não os levava a sério, pensando que se tratava de uma piada.

Benzema conta ao outro detido, que garantiu ao companheiro de seleção que era preciso encontrar os chantagistas e que, após pagamento, não sobraria cópia do vídeo erótico em que Valbuena apareceria.

De acordo com o relato, o meia do Lyon teria entrado em pânico, após o camisa 9 relatar que era fácil identificá-lo nas imagens, pelas tatuagens, por exemplo. Benzema foi acusado pela justiça francesa por cumplicidade na chantagem e associação criminosa, o que pode fazer com que ele seja condenado a cinco anos de prisão.