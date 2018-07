Benzema volta a ser eleito melhor jogador francês do ano

Benzema recebeu o prêmio das mãos de Zinedine Zidane, jogador mais vitorioso da história do futebol francês, e festejou o reconhecimento pelo desempenho que teve em 2012, no qual ajudou o Real a ser campeão espanhol e a chegar às semifinais da edição passada da Liga dos Campeões. Na competição espanhola que resultou no título do time madrilenho, ele marcou 21 gols, sendo que ainda balançou as redes sete vezes na campanha da equipe no mais importante torneio do futebol europeu.

"Estou muito feliz por receber este prêmio pelo segundo ano consecutivo. É bom para mim e é uma honra que seja entregue por Zidane, porque para mim é o melhor jogador da história da França. É um sonho que tenha sido ele que me entregou este prêmio", festejou Benzema, em declaração reproduzida pelo site oficial do Real Madrid.

Zidane, por sinal, voltou a ser um dos jurados da votação do prêmio entregue pela revista France Football desde 1958, sendo que a eleição é feita com jogadores que conquistaram essa honraria nacional anteriormente. No caso, Ribéry, Platini, Henry, Papin, Blanc, Deschamps, Thuram, Vieira, Wiltord, Gourcuff, Nasri, Tigana, Ginola, Lama e Guérin são alguns dos atletas que integram esse painel de votação.