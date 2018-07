Berbatov faz cinco gols e devolve liderança ao United

O búlgaro, que eclipsou o companheiro de equipe Wayne Rooney na primeira partida do atacante da seleção inglesa na liga desde o começo de outubro, deu um show de primeira após sua trinca de gols aos dois minutos do segundo tempo.

Na ausência do campeão Chelsea, que pode retomar a liderança batendo o Newcastle United no domingo, o Arsenal usufruiu de um breve período no primeiro lugar depois de derrotar o Aston Villa por 4 x 2 no início da tarde de sábado.

O invicto United tem 31 pontos em 15 jogos contra os 29 do Arsenal.

O Chelsea do técnico Carlo Ancelotti, que anda sem mira e perdeu três de seus últimos quatro embates no campeonato inglês, caiu para terceiro no geral com 28 pontos em 14 partidas.

O Manchester City, que empatou em 1 x 1 com o Stoke City depois de sofrer um gol no final do jogo, continua na quarta posição com 26 pontos.

Berbatov não perdeu tempo para entrar na lista de artilheiros, conferindo seu primeiro gol aos dois minutos jogados e o segundo aos 27 da primeira etapa.

O quarto tento, novamente à queima roupa, aconteceu aos 17 minutos do segundo tempo e o quinto meros oito minutos mais tarde.

O centro-avante sul-coreano Park Ji-sung havia feito 2 x 0 aos 23 minutos enquanto Nani marcava o quinto do United aos três minutos da etapa complementar para o Blackburn, comprado este mês pela gigante indiano avícola Venkys.

Chris Samba fez um gol de consolação de cabeça a sete minutos do encerramento.