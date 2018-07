Bergson brilha, marca três vezes e Paysandu derrota o Santa Cruz pela Série B

O Paysandu se despediu em grande estilo do seu torcedor no estádio da Curuzu, em Belém, graças ao bom momento vivido pelo atacante Bergson. Com três gols do agora artilheiro da Série B do Campeonato Brasileiro e outro de Fábio Matos, o time paraense fez 4 a 2 contra o já rebaixado Santa Cruz, neste sábado, pela 37.ª e penúltima rodada. Augusto e Marcílio diminuíram para os pernambucanos.

Os paraenses encerram a sequência de duas derrotas seguidas, somam 48 pontos e estão na 11.ª colocação. No próximo sábado, às 17h30, o time fecha a temporada contra o Figueirense, em Florianópolis. O Santa Cruz, com 34 pontos, é o 19.º e penúltimo colocado e recebe o Juventude, nesta terça-feira, às 20 horas (de Brasília), no Recife.

Impondo um ritmo forte, o Paysandu praticamente definiu o jogo no primeiro tempo. Aos 27 minutos, Caion desviou de cabeça e Bergson dominou antes de chutar para abrir o placar. Dois minutos mais tarde, Fábio Matos ampliou. Após jogada de Magno pelo lado direito, ele apenas empurrou para o gol. O time paraense ainda quase ampliou nos acréscimos, mas Anderson Salles salvou o Santa Cruz ao tirar uma bola em cima da linha do gol.

Na etapa final, os pernambucanos diminuíram aos 12 minutos, quando Augusto aproveitou cruzamento de William Barbio. Quatro minutos depois, Bergson fez o terceiro gol do Paysandu ao escorar passe de Ayrton. O Santa Cruz ainda teve tempo para fazer mais um gol. Aos 30, Marcílio acertou uma pancada de fora da área e não deu chances ao goleiro Marcão Milanezi.

Mas, aos 42 minutos, o nome do jogo marcou mais uma vez. Bergson recebeu cruzamento da direita, dominou chutou com força para fechar o placar. Foi o 16.º gol do atacante, artilheiro da Série B ao lado de Mazinho, do Oeste.

FICHA TÉCNICA

PAYSANDU 4 x 2 SANTA CRUZ

PAYSANDU - Marcão Milanezi; Ayrton, Rafael Dumas, Diego Ivo e Guilherme Santos; Renato Augusto, Rodrigo Andrade (Augusto Recife) e Fábio Matos (Jhonnatan); Magno, Bergson e Caion (Marcão). Técnico: Marquinhos Santos.

SANTA CRUZ - Jacsson; Bruno Silva, Anderson Salles e Sandro; Yuri, Lucas Gomes, Natan (Marcílio) e Wellington Cézar (Italo); Bruno Paulo (William Barbio), Halef Pitbull e Augusto. Técnico: Adriano Teixeira.

GOLS - Bergson, aos 27, e Fábio Matos, aos 29 minutos do primeiro tempo; Augusto, aos 12, Bergson, aos 16 e aos 42, e Marcílio, aos 30 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Fábio Matos (Paysandu); Bruno Paulo, Yuri e Augusto (Santa Cruz).

ÁRBITRO - Jean Pierre Gonçalves Lima (RS).

RENDA - R$ 89.815,00.

PÚBLICO - 5.362 pagantes (7.007 no total).

LOCAL - Estádio da Curuzu, em Belém (PA).