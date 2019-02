Berizzo é apresentado no Paraguai e promete compromisso total por vaga na Copa

Anunciado como novo técnico da seleção do Paraguai na última terça-feira, o argentino Eduardo Berizzo foi apresentado de forma oficial nesta sexta na sede da Associação Paraguaia de Futebol (APF, na sigla em espanhol), em Assunção, e prometeu compromisso total em seu trabalho para conseguir uma vaga na Eliminatórias Sul-Americanas e levar o país de volta à disputa de uma Copa do Mundo.

"O compromisso de minha parte é total. Desejava muito chegar a este posto e mostrarei toda a minha capacidade a serviço do país para fazer uma equipe melhor e cumprir o grande sonho", disse Berizzo, que assume uma seleção que não joga um Mundial desde 2010, quando caiu nas quartas de final para a Espanha, que seria depois campeã pela primeira vez na história.

O treinador argentino assume uma seleção que passa por um momento conturbado. De fora do Mundial da Rússia, os dirigentes paraguaios apostaram no colombiano Juan Carlos Osorio, que havia feito um bom trabalho no México, para tentar resgatar a boa fase do time. Mas o técnico ficou apenas cinco meses no cargo e pediu demissão no início deste mês alegando problemas pessoais. Comandou a equipe apenas no amistoso contra a África do Sul, em novembro passado, em Durban, que terminou empatado por 1 a 1.

Berizzo não quis fazer comentários sobre a saída de Osorio, alegando que seria falta de respeito com o colombiano. Sua preocupação é mesmo fazer com que o Paraguai seja mais forte que os seus adversários em campo. "Temos que mandar nas partidas. Ser protagonistas. Temos que ser rápidos para recuperar a bola e atacar", afirmou o treinador.

Com um contrato válido até o final de 2022, Eduardo Berizzo terá como primeira missão os amistosos contra Peru e México no mês de março. Para a APF, estes jogos são considerados fundamentais para ajeitar a seleção que disputará a Copa América, em junho e julho, no Brasil. O Paraguai está no Grupo B ao lado de Argentina, Colômbia e Catar.