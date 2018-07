Berlim mantém final da Copa da Alemanha até 2015

Berlim sedia a final desde 1985. Nesta temporada, o Bayern de Munique vai enfrentar o atual campeão Bayern de Munique no dia 15 de maio, no Estádio Olímpico, que recebeu a final da Copa do Mundo de 2006.

Wolfgang Niersbach, secretário-geral da federação, disse que "a atmosfera [em Berlim] é agora melhor do que em Wembley". Se manteve a final, a capital alemã poderá ficar sem futebol de alto nível na próxima temporada. O Hertha Berlin está em último lugar no Campeonato Alemão, restando três rodadas para o encerramento do torneio.