Berlusconi avisa que Balotelli e Alex não continuam no Milan

"Estamos tentando acelerar as negociações com os chineses para sermos capazes de operar no mercado. Mas eu continuou envolvido, porque eles especificamente me pediram para ser o responsável pelas compras. Haverá muitas saídas porque jogadores como Alex, Mexès, Boateng e Balotelli estão no final do contrato", disse o ex-primeiro ministro da Itália em entrevista ao canal de TV Rai Uno.

Balotelli jogou a temporada passada no San Siro emprestado pelo Liverpool e só fez oito jogos como titular no Campeonato Italiano, marcando um único gol. Dificilmente ele será novamente aproveitado pelo clube inglês depois de deixar Milão.

Aos 33 anos, Alex foi titular ao longo da maior parte do tempo nas últimas duas temporadas, enquanto Mexès virou reserva e só fez quatro partidas no Italiano em 2015-2016. Kevin-Prince Boateng chegou ao clube em janeiro, com um contrato curto, depois de ser demitido pelo Schalke 04. Sem se firmar, esquentou o banco.

Esses três são dos jogadores mais velhos do elenco, junto com o capitão Montolivo, que renovou contrato, e dos goleiros Abbiati e Diego López. De resto, todos os atletas do time têm menos de 30 anos.