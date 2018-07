Berlusconi diz que Cassano pode voltar ainda em 2011

O ex-primeiro ministro da Itália, que reassumiu seu cargo no Milan, porém, revelou que os médicos já trabalham com uma previsão muito mais otimista. "Os médicos não descartaram a possibilidade de Cassano voltar a treinar no fim do mês", contou Berlusconi.

Cassano descobriu o problema no fim de outubro ao sentir um mal súbito no avião após a vitória do Milan por 3 a 2 sobre a Roma, na capital italiana. O atacante sofreu uma isquemia cerebral, causada pela diminuição de irrigação sanguínea na cabeça. A operação corrigiu uma anomalia no coração que prejudicava o fluxo sanguíneo em direção ao cérebro do jogador.

Por conta da ausência de Cassano, o Milan demonstrou interesse em contratar o atacante argentino Maxi Lopez, do Catania. O clube milanês também negocia com Carlitos Tevez, mas esta contratação seria para aproveitar uma oportunidade de mercado e não está relacionada à ausência de Cassano.