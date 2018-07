Berlusconi fala pela primeira vez sobre Tevez no Milan

MILÃO - O presidente do Milan, Silvio Berlusconi, afirmou nesta quarta-feira que o atacante argentino Carlitos Tevez terá de abdicar de receber mais no Paris Saint-Germain, outro interessado no seu futebol, se quiser jogar no Milan. De acordo com o ex-primeiro ministro da Itália, o argentino pode se tornar o melhor do mundo com a camisa rubro-negra.

"Ele terá que escolher entre o dinheiro do Paris Saint-Germain ou o prestígio de uma equipe como o Milan, onde pode ganhar tudo, inclusive a Bola de Ouro", afirmou o presidente milanista. A proposta italiana, inicialmente rejeitada pelo City, envolvia o empréstimo gratuito e uma cláusula de compra estipulada em 20 milhões de euros. Já o PSG ofereceu 30 milhões de euros pela compra.

Esta foi a primeira vez que o ex-primeiro ministro da Itália interveio diretamente na negociação entre o atacante argentino e o Milan. Ele falou sobre o interesse em Tevez em uma festa natalina organizada pelo clube italiano em Milão. Logo depois, porém, o PSG foi eliminado da Liga Europa, o que pode frear o interesse dos franceses em Tevez.

TEVEZ NO BOCA? O site da revista Gente, da Argentina, publicou nesta quarta-feira uma reportagem com Tevez. De acordo com ela, enquanto jogava golfe em Buenos Aires, o atacante afirmou que pretende começar o ano jogando pelo Boca Juniors.

"(Carlos Rouco, seu representante) viajará (para a Inglaterra), escutará todas as ofertas e tentará resolver tudo. Mas em janeiro quero estar no Boca. Não importa que eu tenha que abrir mão de ganhar dinheiro, mas me cansei das viagens e das idas e voltas. Quer fazer a pré-temporada e jogar a Libertadores", disse Tevez à revista. A Gente afirma ainda que o atacante já procura escolas para suas filhas em San Isidro, uma cidade nos arredores de Buenos Aires.