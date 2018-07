Berlusconi garante que não vai vender o Milan

O primeiro ministro italiano, Silvio Berlusconi, proprietário do Milan, publicou nesta sexta-feira um comunicado garantindo que não pretende vender ou buscar parceiros para a administração do clube.

Em comunicado, o grupo Fininvest, que controla todas as empresas de Berlusconi, garantiu que "não existe e nunca existiu a intenção de ceder o Milan".

Cansado das especulações sobre a possível venda ou formação de parecerias, Berlusconi publicou na nota que as notícias "sem fundamento" sobre a possibilidade da entrada de sócios no capital do grupo são "fantasia".

O clube, então, seguirá nas mãos de Berlusconi, que não deve fazer contratações caras, mas pretende manter Ronaldinho Gaúcho e quer a contratação de um treinador "com experiência em categorias de base", para substituir o brasileiro Leonardo.

Com isso, a imprensa italiana acredita que seu substituto será Filippo Galli, que foi treinador do time sub-20 do Milan e assistente de Leonardo.