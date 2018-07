Berlusconi planeja contratar Cristiano Ronaldo para o Milan

O português nunca manifestou o desejo de deixar o clube espanhol, mas isso não impediu o esfuziante Berlusconi, muitas vezes acusado pelos adversários de fazer ofertas escandalosas para angariar apoio político, de fazer a promessa na televisão italiana na noite de segunda-feira.

"Se conquistarmos a taça, na próxima janela de transferência teremos mais um ou dois grandes jogadores, e um deles pode ser Ronaldo", afirmou Berlusconi.

"Se pudéssemos adicioná-lo ao nosso elenco, acho que agradaria a todos. Às vezes os sonhos são realizados."

O Milan tem três pontos de vantagem na liderança da liga italiana faltando seis jogos, e busca seu primeiro troféu desde 2004.

Berlusconi conteve os gastos durante a crise econômica global, mas abriu a carteira no início da atual temporada e comprou Zlatan Ibrahimovic, do Barcelona, embora os recentes problemas disciplinares do sueco tenham testado a paciência do premiê.

"Joguei meu dinheiro fora", teria dito Berlusconi segundo a mídia italiana depois que o atacante sueco foi expulso de campo por xingar um bandeirinha na vitória de 2 x 1 sobre a Fiorentina, sua segunda expulsão consecutiva.

Vários jogadores veteranos do Milan se aproximam do final de seus contratos no final da temporada, incluindo Clarence Seedorf e Andrea Pirlo, mas o proprietário do clube disse torcer para quem ambos permaneçam.