Berlusconi quer manter Robinho e complica Santos O presidente do Milan, Silvio Berlusconi, deu nesta segunda-feira uma declaração que torna ainda mais difícil a volta do atacante Robinho para o Santos. Em entrevista a uma rádio de Milão, ele disse que pretende vender apenas um jogador entre Pato e Robinho. E como Pato está fechado com o Corinthians, fica claro qual é o atacante a ser mantido.