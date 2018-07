Berna elogia trabalho de Enderson e aguarda Abel O técnico interino Enderson Moreira comandou nesta terça-feira, pela última vez, o treino do Fluminense. Ficou no cargo 71 dias e, agora, será feita a transição para a chegada de Abel Braga. Ansioso pela apresentação do novo comandante, o goleiro Ricardo Berna elogiou o trabalho de Enderson Moreira, mas ressaltou que a presença de Abel vai tornar as coisas mais fáceis para o time carioca.