Bernard deve se despedir do Atlético-MG nesta quarta, na final da Libertadores

SÃO PAULO - Uma das maiores revelações do País na atualidade, o atacante Bernard, de apenas 20 anos, deve se despedir do Atlético-MG nesta quarta-feira, na decisão da Copa Libertadores diante do Olimpia, no Mineirão.

Segundo o jornal francês L'Equipe, o jogador do Atlético-MG, assediado por várias equipes da Alemanha e da Inglaterra, fechou com o inglês Arsenal por cerca de 21 milhões de libras (R$ 72 milhões). O contrato é de 5 temporadas. Ainda de acordo com a publicação, os exames médicos serão realizados já nesta sexta-feira.

Arsene Wenger, técnico do Arsenal, busca desesperadamente a contração de um atacante nesta janela de transferências. Nomes como Higuaín (Real Madrid), Luis Suaréz (Liverpool), Cavani (PSG) e Rooney (Manchester United) foram apontados como possíveis aquisições da equipe londrina.

No acordo, Bernard receberia aproximadamente R$ 700 mil mensais e chegaria para assumir o posto do marfinense Gervinho, que está de saída do clube. Apesar do alto valor, estes vencimentos são bem inferiores quando comparados aos de Theo Walcott e Lucas Podolski, estrelas que recebem o dobro para atuar no tradicional clube inglês.

Com 97 jogos oficiais e 21 gols em sua passagem pelo Atlético-MG, Bernard será a aposta do clube mineiro na final contra o Olímpia.