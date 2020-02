Bernard e Richarlison marcam, Everton bate Crystal Palace e amplia série invicta

Liderados por Bernard e Richarlison, o Everton superou o Crystal Palace por 3 a 1 neste sábado, em casa, no Goodison Park, em duelo que abriu a 26ª rodada do Campeonato Inglês. Os brasileiros balançaram as redes uma vez cada e ajudaram o time de Liverpool a ampliar a invencibilidade no torneio.

O Everton está invicto há cinco partidas na competição. Nesse período, venceu três vezes e empatou outras duas. O último revés foi diante do vice-líder Manchester City, no 1º dia do ano, quando levou 2 a 1 fora de casa.

Com a boa sequência, a equipe treinada pelo italiano Carlo Ancelotti subiu provisoriamente para o sétimo lugar, com 36 pontos. O Liverpool é líder absoluto, com 73 pontos.

O Crystal Palace vive fase oposta e não vence desde o dia 26 de dezembro. De lá para cá, amargou quarto empates e três derrotas. É o 14º colocado na tabela de classificação, com 30 pontos.

Bernard foi responsável por abrir o placar aos 18 minutos. O meia-atacante balançou as redes após cruzamento de Walcott pelo lado direito. Na etapa final, Benteke empatou a partida aos seis minutos, aproveitando falha do goleiro Pickford.

O empate durou pouco e, sete minutos depois, Richarlison apareceu para recolocar o Everton em vantagem. O atacante brasileiro disparou do campo de defesa em contra-ataque rápido, invadiu a área e finalizou rasteiro, no canto esquerdo para marcar seu nono gol no torneio. Calvert-Lewin, já no fim, fez mais um aproveitando rebote do goleiro e fechou a conta.