Bernard lesiona ombro e desfalca Atlético por 3 semanas

Neste domingo, ele deslocou o ombro esquerdo durante a partida contra o Tupi, válida pela oitava rodada do Campeonato Mineiro. A previsão do departamento médico alvinegro é que o meia-atacante fique afastado por três semanas, mas a conta pode aumentar de acordo com o que indicarem os exames de imagem.

"O Bernard teve uma luxação. O ombro saiu do lugar. Foi feita uma manobra para recolocar o osso na posição correta. Ele está usando imobilização no braço. Amanhã (segunda-feira), ele fará exame de imagem, para que seja avaliada a extensão da lesão, observar se houve outra lesão associada", explicou o médico Rodrigo Lasmar, logo depois da partida no Independência.

O garoto se machucou ainda no primeiro tempo, num choque com o zagueiro adversário Thales, e saiu chorando do gramado. No vestiário seu ombro foi recolocado no lugar. Em seguida, de acordo com Lasmar, ele foi medicado para controlar a forte dor.