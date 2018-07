Bernard marca três gols e Atlético-MG goleia o Arsenal fora de casa

SÃO PAULO - O Atlético Mineiro voltou a mostrar força na Copa Libertadores. Sem se intimidar com a torcida argentina, o time brasileiro foi até Sarandí e goleou o Arsenal por 5 a 2, na noite desta terça-feira, pela segunda rodada do Grupo 3.

Autor de três gols, o meia Bernard foi o grande destaque da partida. Também balançaram as redes Jô e Diego Tardelli, que marcou o primeiro no seu retorno ao time. Ronaldinho participou diretamente de três gols e também brilhou nesta noite, apesar de ter perdido um pênalti, aos 43 minutos do segundo tempo.

A goleada, somada à vitória sobre o São Paulo, na estreia, alçou o Atlético à liderança da chave, com seis pontos e 100% de aproveitamento. O time mineiro, porém, poderá ser alcançado pelo The Strongest no decorrer desta segunda rodada. O time boliviano vai enfrentar o São Paulo, na quinta-feira, no Morumbi.

A equipe boliviana serão justamente o próximo adversário do Atlético na Libertadores. A partida está marcada para a quinta-feira da próxima semana, em Belo Horizonte. No mesmo dia, o Arsenal vai duelar com o São Paulo, na capital paulista.

O JOGO - Assim como aconteceu na estreia, contra o São Paulo, o Atlético teve um primeiro tempo agitado, de muita movimentação e com chances para os dois lados, mas com mais gols no placar. Foram cinco somente no primeiro tempo.

O placar foi inaugurado logo no primeiro minuto de partida. A defesa atleticana vacilou e Furch aproveitou. O atacante entrou na área e bateu na saída do goleiro Victor. A reação dos mineiros, contudo, foi imediata. Aos 7, Ronaldinho levantou a bola e encobriu a zaga, dando grande passe para Bernard encher o pé e mandar para as redes.

O gol reequilibrou o jogo rapidamente. Contando com uma boa torcida em Sarandí, o Atlético tentava controlar a bola no meio-campo, enquanto o Arsenal tentava surpreender em investidas individuais. Aos 26, Furch subiu mais alto que a zaga brasileira e cabeceou para as redes, após cruzamento na área. O árbitro anotou falta sobre Leonardo Silva e anulou o lance.

Sem se intimidar com o maior ímpeto do rival, o time brasileiro respondeu no ato, como aconteceu no primeiro gol. Jô e Leandro Donizete iniciaram boa troca de passes que culminou em finalização rasteira de Diego Tardelli, aos 28. O gol da virada foi o primeiro do atacante em seu retorno à equipe.

Embalado, o Atlético passou a jogar de forma mais solta. E, em mais um rápido lance, acionou Júnior César, que avançou pela esquerda e fez cruzamento preciso para Jô completar de primeira para o gol, aos 35.

O primeiro tempo só não foi melhor para os brasileiros porque o Arsenal deu sinais de reação antes do intervalo. Aos 41, Aguirre cobrou falta da lateral direita direto para o gol e acertou o ângulo direito de Victor: 3 a 2.

O gol, porém, não desanimou o Atlético. "Agora é manter a calma e jogar como visitante. Vamos jogar fechadinho para sair nos contra-ataques", afirmou Ronaldinho Gaúcho, em entrevista à Fox Sports, na saída para o intervalo.

O segundo tempo manteve o bom ritmo do jogo nos primeiros minutos. Após ceder um gol por vacilo da defesa, o Atlético também contou com erro dos rivais para marcar. Aos 8, Ronaldinho fez lançamento perigoso e Nervo falhou ao tentar recuar para o goleiro, diante de Bernard. Sem hesitar, o meia chutou forte na saída de Campestrini.

Não foi o único erro da defesa argentina. Cinco minutos depois, a zaga saiu mal com a bola e Ronaldinho lançou para Jô, que bateu com perigo, mas parou no goleiro. No rebote, Bernard mais uma vez não perdoou e finalizou para o gol.

Com a boa folga no placar, o Atlético diminuiu o ritmo no decorrer do segundo tempo. Chegou a criar chances perigosas no ataque, mas não converteu. Na melhor delas, Ronaldinho acertou o travessão em cobrança de pênalti sofrido por ele mesmo, aos 43. Poderia ser o gol que coroaria sua boa atuação na partida.

Antes de voltar a campo pela Libertadores, o Atlético jogará neste domingo contra o Guarani, no Estádio Independência, pela 4ª rodada do Campeonato Mineiro.

-------------------------------------------------------------

MINUTO A MINUTO

SEGUNDO TEMPO

47min - Fim de jogo! Vitória espetacular do Atlético-MG.

46min - Espetacular! Luan faz bela jogada e chuta forte. Em cima da linha um zagueiro tira de cabeça.

43min - No travessão! Ronaldinho chuta forte e carimba o travessão. Apenas tiro de meta.

42min - Pênalti para o Atlético-MG! Braghetto entrou de forma criminosa em Ronaldinho, que vai para a cobrança.

38min - Cuca mexe duas vezes: Pierre é substituído por Gilberto Silva e Luan no lugar de Bernard.

36min - Arsenal de Sarandi muda novamente: Ortiz dá lugar a Casais e Celiz entra no lugar do Benedetto.

33min - Atlético-MG administra a vantagem e toca a bola com calma. O maestro Ronaldinho tem distribuído bolas importantes para Bernard e jogadores que chegam como elemento surpresa. Agora é só esperar o tempo passar.

28min - Atlético-MG chega com perigo! Cruzamento para Jô, que ajeitou de cabeça para o meio. A defesa afastou de qualquer maneira. O time argentino está perdido e sem reação em campo.

24min - Lesionado, Diego Tardelli dá lugar a Richarlyson.

22min - Furch arriscou chute de fora da área e a bola passou com perigo à esquerda de Victor.

19min - O jogo que até agora era tranquilo começa a ter lances mais pesados. Ronaldinho acaba de ser vítima de um lance mais duro.

15min - Gustavo Alfaro coloca Rolle no Lugar de Aguirre no Arsenal de Sarandi.

13min - GOOOOL do Atlético-MG! Bernard faz o terceiro dele, o quinto do time brasileiro. O Atlético-MG rouba a bola na saída do Arsenal, Ronaldinho dá lindo passa para Jô, o goleiro dá rebote e Bernard apenas empurrou para as redes. 5 a 2!

11min - Cartão amarelho para Junior Cesar por falta em Carbonero.

9min - GOOOOL do Atlético-MG! O zagueiro Nervo falha de forma boba e Bernard aproveitou! Ronaldinho Gaúcho lançou, o defensor foi dominar e deixou a bola livre para o jogador brasileiro finalizar.

8min - Victor faz belíssima defesa! Marcone chutou de longe e a bola ia no ângulo.

7min - Jô arrisca de longe e a bola passa ao lado do gol, sem perigo.

3min - Segundo tempo começa movimentado e Atlético-MG já chegou com perigo, com Jô. Arsenal de Sarandí voltou com o time mais avançado.

1min - Recomeça o jogo!

INTERVALO

O primeiro tempo foi muito movimentado. Atlético-MG levou os dois gols em falhas da defesa e demonstrou ser superior conta a frágil defesa do Arsenal de Sarandi.

Ronaldinho: "é difícil jogar fora de casa em uma competição fora de casa. Agora estamos com o placar a favor e vamos manter a calma, explorando os contra-ataques."

PRIMEIRO TEMPO

46min - Fim do primeiro tempo! Atlético-MG vence por 3 a 2!

44min - Bernard quase faz golaço! Com liberdade, ele recebeu belo passe de Junior Cesar, deu um drible desconcertante no zagueiro e na frente do goleiro, chutou para fora.

41min - GOOOOOL do Arsenal de Sarandí! Aguirre cobrou falta e meio sem querer, acertou no ângulo. A cobrança saiu parecida com a de Ronaldinho contra a Inglaterra na Copa de 2002 e surpreendeu o goleiro Victor. 3 a 2.

39min - Carbonero arrisca jogada invidual e chuta de longe. Victor faz defesa fácil. Cuca prepara a entrada do atacante Luan no time. Diego Tardelli pode sair, já que sentiu lesão.

38min - Arsenal de Sarandí sentiu o terceiro gol e está desorganizado. Bernard encontra uma verdadeira avenida pelo lado direito da defesa argentina.

34min - GOOOOOL do Atlético-MG! Jô finaliza com categoria e faz 3 a 1! Time troca passes com facilidade, Junior Cesar vai até quase o escanteio e cruza para o atacante apenas colocar no canto do goleiro.

29min - GOOOOOOOOL do Atlético-MG! Diego Tardelli faz 2 a 1! Jô serviu Leandro Donizete, que entrou na área e rolou para Diego Tardelli virar.

25min - Réver evita gol certo! Aguirre dominou e ia finalizar na entrada da pequena área até o zagueiro afastar. Arsenal chegou perto graças a um rebote de jogada aérea.

24min - Domínio do Atlético-MG já não é mais o mesmo. Time argentino adiantou um pouco a marcação e consegue recuperar a posse de bola graças aos erros de passe. Atlético-MG chega mais forte pelo lado direito.

20min - Arsenal chega com mais perigo em jogadas aéreas de bola parada. Pelo chão o time já demonstrou que não tem muita técnica para superar a defesa do time brasileiro, que está melhor no jogo.

14min - Atlético-MG adianta a marcação e tem o domínio. Arsenal de Sarandí aposta nos contra-ataques, mesmo jogando em casa. Time brasileiro encontra espaços e leva perigo.

10min - Gol de empate faz time brasileiro se acalmar e conseguir manter a posse de bola. Aproximação entre Bernard e Ronaldinho continua sendo a principal arma para superar a defesa argentina.

7min - GOOOOOOL do Atlético-MG! Bernard iguala. O time trocou passes até Ronaldinho Gaúcho dar uma assistência mágica, por elevação, por cima da defesa. Bernard entrou livre na cara do goleiro e fuzilou.

4min - Gol logo cedo deixou a defesa do time mineiro assustada. Arsenal pressiona.

2min - GOOOOOOL do Arsenal de Sarandi! Furch abre o placar! A defesa atleticana falha feio e o argentino entra sozinho na área para chutar na saída de Victor. 1 a 0!

1min - Começa o jogo na Argentina!

FICHA TÉCNICA

ARSENAL: Campestrini; Nervos, Lizandro Lopez, Braghieri e Cuesta; Ortíz (Casais), Marcone, Carbonero e Aguirre (Rolle); Benedetto (Celiz) e Furch. Técnico: Gustavo Alfaro

ATLÉTICO-MG: Victor; Marcos Rocha, Leonardo Silva, Réver e Junior Cesar; Pierre (Gilberto Silva), Leandro Donizete, Diego Tardelli (Richarlyson), Ronaldinho e Bernard (Luan); Jô. Técnico: Cuca

Gol: Furch, 2/1ºT, Bernard, 7/1ºT, Diego Tardelli, 29/1ºT, Jô, 34/1ºT, Aguirre, 41/1ºT, Bernard, 9 e 13/2ºT

Cartão amarelo: Junior Cesar

Árbitro: Martinz Vazquez (Uruguai)

Local: Julio Grondona (Avellaneda)