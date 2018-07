Bernard permanece no Brasil e atrasa volta para Donetsk

O atacante Bernard ainda não sabe se voltará para o Shakhtar Donetsk, como estava combinado com a diretoria do clube ucraniano antes da Copa. O jogador ainda goza de folgas após a Copa do Mundo e acompanha atentamente os conflitos armados na região. Bernard tem toda as garantias do clube, dadas também aos demais brasileiros do time, de que crise entre as forças ucranianas e rebeldes separatistas pró-Rússia não atingirá a segurança dos jogadores. Ele deveria se reapresentar, de acordo com o técnico, dia 28 de julho. Está, portanto, atrasado.

Antes da Copa, quando ainda disputava a Copa das Confederações no Brasil, Bernard já se manifestava preocupado com os conflitos perto de Donetsk. Naquela ocasião, o clube informou seus jogadores, em especial o atacante que veio do Atlético-MG, de que haveria uma rota de fuga em caso de necessidade por causa da guerra. Há um ano também os conflitos não estavam dentro da cidade, como agora, e a tensão era bem menor.

"A violência está acontecendo longe de Donetsk, mas os manifestantes já estão partindo para lá. Já tomamos todas as providências caso precise sair do país com urgência", disse ao Estado em abril deste ano, quando o Brasil fez amistoso na África do Sul. Para aquele jogo, Bernard se apresentou com atraso a Felipão porque teve dificuldades no aeroporto para deixar a Ucrânia.

Bernard assinou contrato de cinco anos com o Shakhtar, e cumpriu somente uma temporada. Portanto, seu vínculo com o clube ainda vai longe. Mas ele entende que a 'guerra' pode fazer com que o acordo seja repensado desde que as partes entendam que há risco de morte na região.

Após a Copa das Confederações, o jogador esteve na mira de alguns outros clubes, da Inglaterra, por exemplo, e poderia forçar sua saída. Nesta quarta, o técnico do time, Mircea Lucescu, cobrou o retorno imediato do jogador, que, segundo ele, deveria ter se reapresentado ao clube no dia 28 de julho. "É muito difícil trabalhar com jogadores brasileiros. Eles deixam o profissionalismo a desejar. Têm de entender que o clube subiu de patamar e que um contrato deve ser cumprido. O Bernard deveria ter vindo dia 27 ou 28, após duas semanas de folga, mas não veio. A impressão que dá é que nos tomam por bobos."

De acordo com seu assessor, Bernard continua no Brasil. Ele mora com a família e com um primo na Ucrânia.