Bernard sofre lesão no treino e será reavaliado na terça

BELO HORIZONTE - A CBF divulgou comunicado durante a tarde informando que o meia Bernard sofreu uma contusão no dorso do pé direito no treinamento da seleção brasileira realizado mais cedo nesta segunda-feira. O jogador será reavaliado pelos médicos na terça, mas não precisará passar por exame de imagem, o que indica que a contusão não é grave. No entanto, sua participação na semifinal da Copa das Confederações, contra o Uruguai, nesta quarta-feira, é incerta.

Bernard deu um susto na atividade desta segunda, em Belo Horizonte. Durante um trabalho leve com bola, ele se chocou com o lateral-esquerdo Filipe Luis e caiu sentindo dores no gramado. O meia do Atlético-MG precisou ser amparado para deixar o campo, com dificuldade para andar.

Se for liberado, Bernard ficará novamente como opção entre os reservas para enfrentar os uruguaios, em partida que será realizada às 16 horas, no Mineirão. Ele atuou somente em 20 minutos na competição até o momento, depois que entrou no segundo tempo da vitória por 4 a 2 sobre a Itália, no último sábado.