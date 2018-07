Bernard treina e deve reforçar Atlético-MG na quarta

BELO HORIZONTE - Apesar das especulações de que está de saída do Atlético-MG, o meia Bernard voltou a treinar normalmente e deve estar em campo no duelo diante do Atlético-PR, quarta-feira, no Independência. O jogador não havia participado da atividade de sábado, mas trabalhou nesta segunda e deverá reforçar a equipe na décima rodada do Campeonato Brasileiro.

Bernard havia sido poupado do treino de sábado, já que o Atlético-MG enfrentaria o Cruzeiro no dia seguinte (perdeu por 4 a 1) com o time reserva, para dar um descanso aos campeões da Libertadores. No entanto, as especulações de uma possível ida para o futebol europeu fizeram com que a ausência fosse relacionada à negociação.

Se Bernard trabalhou normalmente, o zagueiro Réver precisou deixar o treino mais cedo. Ele sofreu uma pancada no pé direito e saiu do gramado, mas de acordo com comunicado divulgado pelo clube não preocupa para a partida de quarta.

O time do técnico Cuca tem dois desfalques certos para enfrentar o Atlético-PR. O volante Leandro Donizete e o atacante Guilherme, ambos com estiramento na coxa esquerda, continuam em tratamento e estão vetados para a partida.